Першими в області ухвалили спеціальне звернення до Служби автодоріг депутати Новопсковщини. Стан автомобільних доріг, що перебувають у державній власності та проходять територією Новопсковської об’єднаної територіальної громади, аварійний і не задовольняє потреби користувачів. Ця обставина заважає реалізації Стратегії розвитку громади до 2025 року, адже серед головних її напрямів — питання інфраструктури й туризму. Про це йдеться в тексті звернення до Служби автомобільних доріг в Луганській області, який ухвалили 3 лютого 2020 року на пленарному засіданні чергової 76 сесії депутати Новопсковської селищної ради сьомого скликання.
Якщо врахувати загальний стан автомобільних доріг Луганщини, то можна з упевненістю стверджувати, що новопсковські депутати не будуть у меншості серед тих, хто вимагає негайних ремонтів шляхопроводів.
У Новопсковській громаді самотужки ремонтують траси місцевого значення. А от про стан доріг державного рівня повідомляють, що через їхню аварійність стається «багато дорожньо-транспортних пригод», звертають увагу і на те, що тут «проходить маршрут спецтранспорту, який перевозить заарештованих. ДТП із таким автомобілями можуть спричинити втечу правопорушників, які представляють небезпеку для населення». Зрештою «відновлення ділянок доріг, які ведуть до контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні, сприятиме додатковому надходженню сотень мільйонів гривень на рік до державного та обласного бюджетів від розмитнення товарів».
Депутати вважають, що урядова позиція щодо будівництва і ремонту доріг дає їм змогу сподіватися на позитивне вирішення питання щодо поліпшення стану доріг державної власності.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»