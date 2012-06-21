Максимально швидко провести необхідні підготовчі роботи і вже в березні почати виконання плану будівництва й ремонту доріг — таке доручення дав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман керівництву Мінінфраструктури та Укравтодору під час наради з питань розвитку дорожнього господарства.
Якщо в 2017 році обсяг ремонту доріг сягав 2100 км, що стало найвищим показником за останні п’ять років, то план на 2018-й амбітніший і враховує відновлення й будівництво доріг місцевого і державного значення. Ідеться передусім про коридор «Go highway», проект будівництва дороги Львів — Тернопіль — Херсон — Одеса, який з’єднає західний кордон із портами, а також інші важливі дороги, які входять до міжнародних транспортних коридорів у напрямку сходу й півдня.
«Ще потрібно провести обстеження уже побудованих доріг, і в разі необхідності притягти до відповідальності тих, хто виконав роботу неякісно», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Володимира Гройсмана.