Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж місяця триватиме поточний середній ремонт окремих ділянок автодороги загального користування державного значення Батурин-Конотоп-Суми, який розпочали фахівці RGM group — одного із лідерів дорожнього будівництва.
Раніше вони виграли тендер, оскільки запропонували замовнику — Службі автомобільних доріг у Сумській області — найвигідніші умови. Адже група, до складу якої входять кілька компаній, зокрема, «РОАД КОНСТРАКШН», має власну спеціальну техніку, виробничі підрозділи, де виготовляють будівельні матеріали.
Окрім безпосередньо ремонту, який передбачає облаштування нижнього та верхнього шарів покриття, дорожники зміцнюватимуть узбіччя, встановлять дорожні знаки, нанесуть розмітки тощо.
Водночас фахівці групи приступили до ремонту окремих доріг у Тростянці, де замовником виступила місцева ОТГ.