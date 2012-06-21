Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Виробнича діяльність групи компаній RGMgroup, що працює на Сумщині і спеціалізується на будівництві доріг та мостів, стала успішною завдяки виготовленню низки власних будівельних матеріалів. Відтак сумські дорожники досягають високої якості ремонту, не залежать від постачальників, а швидко виконують заплановані виробничі обсяги.
Значення таких матеріалів суттєво зросло з початком реалізації масштабної програми «Велике будівництво», започаткованої Президентом та урядом України. Адже на Сумщині розгорнули масштабну роботу, мета якої — збудувати і відремонтувати якомога більше доріг насамперед стратегічного призначення.
Як повідомив керівник групи компанійRGMgroup Сергій Голуб , будівельники виготовляють мінеральний порошок, завдяки якому дорожнє покриття стає ідеальним: рівним, захищеним від деформацій, пружним і пластичним. Таким чином збудовані чи відремонтовані дороги набувають європейської якості і слугуватимуть десятки років.
Група компаній не лише сама широко використовує цей важливий компонент, а й реалізує на численні замовлення. З початку червня замовникам відвантажено близько 500 тонн порошку, що на 40 відсотків перевищує показник травня.
Як підсумовує Сергій Голуб, сьогодні у виграші ті, хто не тільки замикають цикл власного виробництва, а й розширюють номенклатуру власноруч виготовленої продукції.
Саме до таких належить група компаній, яка неухильно нарощує темпи дорожнього будівництва і підвищує якість прокладеного покриття.