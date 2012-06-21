Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним 35-річного мешканця міста Єнакієве, який скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч.1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1. ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.
Публічним обвинуваченням за підтримки обласної прокуратури доведено, що раніше вже двічі засуджений чоловік з жовтня 2016 по травень 2018 років перебував у незаконному збройному формуванні терористичної організації «ЛНР» на посаді оператора ПТРК (протитанкова керована ракета) і брав участь у боях на Світлодарській дузі. Підозрюваний зізнається, що пішов до «ополчення», відгукнувшись на заклики російської пропаганди рятувати Донбас від «бандер» і «фашистів». У мотострілецькій бригаді так званої «Народної міліції ЛНР» він був забезпечений військовою формою, бронежилетом, шоломом та зброєю російського виробництва і побував у бойових зіткненнях із українськими військовослужбовцями ЗСУ. А подібну «військову кар’єру» припинили співробітники СБУ, які спільно з військовослужбовцями під час одного з контртерористичних заходів затримали «захисника» неподалік лінії розмежування.
Суд, визнавши докази вини вже двічі засудженого чоловіка вичерпними і обґрунтованими, засудив його до третього строку за гратами – 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.