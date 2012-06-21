Для зниження рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) досить вживати 0,5 склянки волоських горіхів щодня протягом двох років, повідомляє Буча. Лайф з посиланням на флагманський журнал Американської асоціації серця Circulatoin. Також дослідження показало, що горіхи зменшують кількість частинок загального ЛПНЩ і дрібних частинок ЛПНЩ у здорових людей в літньому віці.

За даними цієї асоціації, волоські горіхи збагачені альфа-ліноленової кислотою, яка благотворно впливає не тільки на рівень холестерину, але і на здоров’я серцево-судинної системи.

В результаті дослідження «Волоські горіхи і здорове старіння» вчені з’ясували, чи справляють вони однакову дію на ліпопротеїни, в залежності від дієти або місця проживання.

Учасники рандомно були розділені на дві великі групи. Перша група додали в свої раціон близько половини чашки волоських горіхів і вживали їх протягом двох років. Друга ж утрималася від вживання взагалі.

Через 2 роки дослідники виміряли рівень холестерину і зробили висновок, що у учасників першої групи рівень холестерину ЛПНЩ був нижче, ніж у учасників другої.

Також дослідження показало, що інформація про збільшення ваги від горіхів виявилася міфом. Вживання цих корисних жирів не змусило учасників набрати вагу.