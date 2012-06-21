Вчені вже давно визначилися з основними гіпотезами виникнення життя на Землі, але існують й інші теорії. За деякими з них, все живе на нашій планеті могло зародитися завдяки речовинам з космосу. Після аналізу метеоритів вчені представили ще одне непряме підтвердження цим припущенням.
Команда вчених виявила відразу на двох космічних об'єктах кілька низькомолекулярних вуглеводів, необхідних для формування життя. Зокрема, дослідники знайшли моносахариди арабинозу, ксилозу і рибозу. Остання є найважливішим компонентом рибонуклеїнової кислоти (РНК). Автори роботи вважають, що саме за допомогою метеоритів ці органічні речовини потрапили на Землю в далекому минулому.
За словами вчених, до цього на метеоритах вже знаходили амінокислоти (компоненти білків) і нуклеїнові підстави, але моносахариди, які є заключним елементом для зародження життя, виявили вперше. Наукова робота не тільки підтверджує припущення про неземне джерело базових елементів для створення життя, але і вносить корективи в теорію про черговості появи РНК і ДНК. Деякі дослідники вважають, що саме рибонуклеїнова кислота сформувалася раніше, і лише потім вона еволюціонувала і була замінена дезоксирибонуклеїновою. Залишків останньої на метеоритах не виявили.
У майбутньому вчені планують досліджувати інші зразки метеоритів на наявність органічних структур. Крім цього, вони хочуть перевірити хіральність знайдених елементів, щоб визначити, чи дійсно життя на Землі зародилося за допомогою занесених на планету речовин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»