Українські експерти склали список найбідніших держав Європи, визнавши країну лідером антирейтингу. Такі результати дослідження аналітичного центру Texty.org.ua, пише «Інформатор».
В якості критерію фахівці вибрали рівень зарплат, вивчивши заробіток жителів європейських країн після виплати податків.
З'ясувалося, що в Україні ця сума є найнижчою — 190 євро. Друге і третє місця займають Молдова (216 євро) і Азербайджан (232 євро).
В десятку найбідніших країн по доходах населення також увійшли Вірменія, Грузія, Білорусія, Казахстан, Албанія, Македонія та Сербія. Найвищий показник середньої заробітної плати, згідно з даними центру, зафіксований у Швейцарії — 4421 євро, трохи менше одержують в Ісландії і Норвегії — 3440 і 3405 євро відповідно.