British Journal of Sports Medicine опублікував звіт про дослідження вчених з Австралії, які змогли переконатися в тому, що між швидкістю ходьби і тривалістю життя є зв'язок. Швидка ходьба ефективно сприяє зниженню ризику передчасної смерті, зауважили дослідники.
Група вчених з університету Сіднея, які працювали у співпраці з британськими та ірландськими науковцями, виявила: швидка ходьба веде до зниження смертності від усіх причин в середньому на 20%. Якщо швидку ходьбу практикують люди старше 60 років, то оздоровчий ефект виявляється в два рази сильнішим, переконалися автори проекту.
Вчені відзначають, що спосіб життя більшості дорослих зайнятих роботою людей обмежує їх рухову активність. Тим, у кого немає часу на спорт, дослідники рекомендують часті прогулянки на повітрі. Ходьба на швидкості п'ять кілометрів на годину вже вважається помірною фізичною активністю, підкреслили фахівці.
У рамках цього проекту було проаналізовано дані 50 255 тисяч чоловік віком від 30 років. Зафіксувавши спочатку інформацію про статеву приналежність, вік, індекс маси тіла і загальний рівень фізичної активності учасників, вчені протягом наступних двох років відстежували всі зміни у здоров'ї людей.
Урезультаті дослідники з'ясували, що в порівнянні з тими, хто ходить повільно, люди з середньою швидкістю ходьби зменшували ризик передчасної смерті від всіх причин на 20%, а ті, хто ходив в більш швидкому темпі, – на 24%.
«У вибірці людей старше 60 років середня швидкість ходьби зменшувала ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 46%, а швидка і жвава ходьба – на 53%», – відзначили при цьому вчені.
Вони допускають, що збільшення швидкості ходьби може істотно скоротити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і в зв'язку з цією обставиною – ризик смерті.