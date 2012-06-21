В Україні громади отримали право управляти землями в межах власної території. Змінився порядок прийняття рішень про відчуження земельних ділянок з власності громад — набули чинності нові норми щодо прийняття місцевою радою рішень із земельних питань.

«Із внесенням змін до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну приймає не менш як дві третини голосів депутатів загального складу ради. Це нововведення не стосується земельних ділянок, що вже перебувають у користуванні громадян. Така норма дозволить усунути можливі корупційні дії на місцевому рівні», — повідомив директор директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Мінрегіону Сергій Шаршов.

Достатньо звичайної більшості голосів депутатів ради у разі прийняття рішень під час передачі земель безоплатно з комунальної у приватну власність, якщо такі землі перебувають у користуванні громадян. А також якщо на земельній ділянці стоїть житловий будинок, інша будівля чи споруда, яка належить громадянину, що звернувся з клопотанням про передачу земельної ділянки. Якщо це стосується земельних ділянок, на які раніше було видано правоустановчі документи, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

2/3 голосів депутатів загального складу ради необхідно під час прийняття рішень щодо інших земельних ділянок. Зокрема це стосується ділянок, які раніше не надавали у власність чи користування заявнику.