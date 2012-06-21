Майже половина пацієнтів на Черкащині вже підписала декларації із сімейними лікарями, а 24 заклади первинної медичної допомоги уклали угоди з Національною службою здоров’я. Про такі попередні підсумки місцевої медичної реформи повідомила журналістів в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, перебуваючи на Черкащині. Одне з найпроблемніших питань регіону й України загалом, на її думку,— низький рівень вакцинації населення. Особливо це стосується протитуберкульозного вакцинування новонароджених та щеплення проти краснухи, кору і паротиту: показники Черкащини нижчі від середніх у країні. Тим часом у медичних закладах області є надлишок вакцин через масову відмову батьків від щеплення. Розв’язувати проблему планують шляхом популяризації та інформування батьків не щепленої малечі.
Ще одна медична проблема Черкащини — необхідність дофінансування забезпечення інсулінозалежних пацієнтів інсуліном. Напередодні МОЗ отримало відповідну інформацію від місцевого управління охорони здоров’я.
— Однак виявилося, що до електронного реєстру внесено на тисячу менше пацієнтів, ніж область подає на дофінансування, — зазначила Уляна Супрун. — Необхідно розв’язати цю проблему. Ми повинні відшкодовувати вартість інсуліну справжнім хворим, тим, хто цього потребує, а не мертвим душам. Коли медичне обслуговування повністю перейде в електронну площину, здійснювати фінансування буде набагато простіше: електронний прийом, електронний рецепт, історія хвороби — все це буде в реєстрі.
Міністерство зацікавлене, щоб відсотковий показник підписаних декларацій зростав, адже, наголосила керівниця відомства, що більше людей обере сімейних лікарів, то вищим буде їх фінансування. Ітиметься не про базові 7—8 тисяч гривень заробітної плати, а про 15—20 тисяч на місяць.
Достойна оплата може розв’язати проблему оновлення штату медичних працівників і його доукомплектацію. Адже серед головних проблем охорони здоров’я області, що підтвердив на зустрічі й голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, — недостатня забезпеченість галузі медичними працівниками.
Необхідно заохочувати сімейних лікарів іти працювати в сільські амбулаторії, в міста, де штат укомплектований менш ніж на 70%. Тут багато залежить від місцевої влади — вона має забезпечити гідні умови праці й комфортне робоче місце, на якому має стояти комп’ютер з інтернетом, зазначила Уляна Супрун. І додала: якщо на початку впровадження реформаторських проектів від МОЗ українці висловлювали недовіру до прийдешніх змін, то нині у них є розуміння, що відбувається. Дедалі більше людей довіряє медичній реформі.
Поділилася в.о. міністра й планами очолюваного нею відомства впровадження медичної реформи. Із початку 2019 року розпочнеться вторинна ланка реформи: програма з оплати аналізів та діагностичних досліджень за направленнями від сімейного лікаря. Наступного року Національна служба здоров’я збирається взяти під фінансову опіку програму «Доступні ліки». На момент повного впровадження реформи 2020-го оплату всіх медичних послуг покриватиме державне страхування, кошти на яке відраховуватимуть із податків громадян.
А на запитання журналістів про підсумки розслідування причин масового отруєння школярів навесні цього року в черкаській школі №8 Уляна Супрун відповіла, що дослідження не виявили отруйних речовин у крові дітей, аналіз ґрунту, води та повітря теж не показав вмісту таких речовин. Тому, вважає вона, отруєння, очевидно, не було.