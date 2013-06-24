Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Національним банком України та Європейським банком реконструкції та розвитку офіційно презентувало глобальну ініціативу WE Finance Code (Кодекс фінансування для жінокпідприємиць). Першими підписантами ініціативи стала 21 організація — банки, кредитні спілки, лізингові компанії та профільні об’єднання фінансового сектору.
WE Finance Code — це міжнародна багатостороння ініціатива, яка допомагає розширювати доступ до фінансування для мікро, малих і середніх підприємств, якими керують жінки. Нині її впроваджують у більш ніж 30 країнах світу, вона об’єднує фінансові установи, регуляторів, бізнесасоціації й міжнародних партнерів навколо спільної мети: створення більш доступної та ефективної фінансової екосистеми для жіночого підприємництва.
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства виконує функції національного координатора WE Finance Code в Україні та забезпечує координацію роботи коаліції учасників ініціативи.
«Україна формує нову модель економічного розвитку: стійку, конкурентоспроможну та інклюзивну. Малий і середній бізнес — основа цієї трансформації, а жінкипідприємиці роблять надзвичайно вагомий внесок у забезпечення економічної стійкості нашої держави. WE Finance Code — це значно більше, ніж декларація. Це довгострокове партнерство між державою, фінансовими установами та міжнародними партнерами, покликане створити екосистему, в якій підприємства, очолювані жінками, матимуть ширший доступ до фінансових продуктів, консультаційної підтримки та можливостей для розвитку», — зазначила заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак, повідомляє Мінекономіки.