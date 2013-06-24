Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Національним банком України та Європейським банком реконструкції та розвитку офіційно презентувало глобальну ініціативу WE Finance Code (Кодекс фінансування для жінок­підприємиць). Першими підписантами ініціативи стала 21 організація — банки, кредитні спілки, лізингові компанії та профільні об’єднання фінансового сектору.

WE Finance Code — це міжнародна багатостороння ініціатива, яка допомагає розширювати доступ до фінансування для мікро­, малих і середніх підприємств, якими керують жінки. Нині її впроваджують у більш ніж 30 країнах світу, вона об’єднує фінансові установи, регуляторів, бізнес­асоціації й міжнародних партнерів навколо спільної мети: створення більш доступної та ефективної фінансової екосистеми для жіночого підприємництва.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства виконує функції національного координатора WE Finance Code в Україні та забезпечує координацію роботи коаліції учасників ініціативи.