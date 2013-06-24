З початку 2025 року бізнес залучив 16,6 тис. пільгових кредитів на загальну суму 51 млрд грн. З них минулого тижня — 751 кредит на суму близько 2 млрд грн. Це у 2,6 раза більше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі. Значна частина з них працює в зонах високого воєнного ризику.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

14,3 млрд грн — на переробку;

13,2 млрд грн — інвестиційні кредити;

11,7 млрд грн — на кредитування у зоні високого воєнного ризику;

6,8 млрд грн — підтримка посівної.

Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 121 тис. кредитів на суму понад 417 млрд грн, з них 86 тис. кредитів на суму 327,5 млрд грн — від початку воєнного стану.

Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на м. Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.