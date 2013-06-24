З початку 2025 року бізнес залучив близько 17,6 тис. пільгових кредитів на загальну суму 52,8 млрд грн. З них минулого тижня — 363 кредити на суму 710 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі. Значна частина з них працює у зонах високого воєнного ризику.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

14,9 млрд грн — на розвиток переробної промисловості;

13,8 млрд грн — інвестиційні кредити;

12,4 млрд грн — на кредитування у зоні високого воєнного ризику.

Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 122 тис. кредитів на суму близько 419 млрд грн, з них 87,2 тис. кредитів на суму 329 млрд грн — від початку воєнного стану.

Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на м. Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку на інвестиційні кредити — 1% річних протягом перших 5 років та 5% надалі.

З 2024 року програма фокусується на підтримці кредитування інвестиційних проектів, які створюють робочі місця, сприяють модернізації бізнесу та відновленню економіки. Підприємці можуть залучити до 150 млн грн на розвиток виробництва, енергозбереження, інфраструктури чи відбудову зруйнованих війною об’єктів.