Програма «Доступні кредити 5-7-9%» залишається головним фінансовим інструментом підтримки аграрного сектору України у 2025 році. З початку року 4 592 агропідприємства залучили майже 29,2 млрд грн за цією державною програмою. Це показує високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах.

З 1 січня 2025 року кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9» надаються сільгоспвиробникам (пролонговуються) за умови, що вони зареєструвалися у ДАР.

Найактивніше програмою скористалися у таких регіонах:

Київська область – 2,7 млрд грн кредитів для 404 агропідприємств

Одеська область – 2,5 млрд грн для 391

Чернігівська область – 2,4 млрд грн для 262

Кіровоградська область – 2,2 млрд грн для 447

Вінницька область – 2,2 млрд грн для 380

Харківська область – 1,9 млрд грн для 262

Львівська область – 1,6 млрд грн для 303.

Загалом з початку року 9 843 агропідприємств залучили понад 65,7 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування.

Нагадаємо, протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.

Довідково. Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Джерело: Міністерство агрополітики та продовольства