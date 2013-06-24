Програма «Доступні кредити 5—7—9%» залишається головним фінансовим інструментом підтримки аграрного сектору України. З початку року 4273 агропідприємства залучили майже 26,8 млрд грн за цією державною програмою, що вказує на високу ефективність пільгового фінансування і дієвість програми у непростих макроекономічних умовах.

З 1 січня 2025 року кредити за програмою «Доступні кредити 5—7—9%» надають сільгоспвиробникам (пролонговують) за умови, що вони зареєструвалися у ДАР. Найактивніше програмою скористалися у Київській області — 2,5 млрд грн кредитів для 379 агропідприємств; Чернігівській — 2,3 млрд грн для 254; Одеській — 2,3 млрд грн для 360; Кіровоградській — 2 млрд грн для 410; Вінницькій — 2 млрд грн для 355; Харківській — 1,8 млрд грн для 249 та Дніпропетровській області — 1,35 млрд грн для 235 агропідприємств. Загалом з початку року 9282 агропідприємства залучили понад 60 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування. Нагадаємо, протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» 8750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень, повідомляє Мінагрополітики.