Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
22 угоди на 12,2 мільйона гривень — саме стільки вже уклали підприємці Рівненщини з банками-партнерами за урядовою програмою «Доступні кредити 5-7-9 %».
«Тепер, коли уряд затвердив нові правила кредитування малого та мікро- бізнесу в межах цієї ж програми, отримати допомогу від держави стане значно легше, — каже голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль. — До того ж, кредити видають уже 16 банків. Тож сподіваємося, що вони стануть підґрунтям для стабілізації бізнес-середовища та подальшої активізації й нарощування обсягів господарювання після карантину.»
Йдеться, зокрема, про те, що уряд пом’якшив вимоги до обов’язкової прибутковості бізнесу та зняв обмеження щодо напрямів використання коштів та максимальної суми кредиту.
Водночас на Рівненщині діє власна програма підтримки малого та середнього бізнесу: з обласного бюджету частково відшкодовують відсотки за кредит. До речі, заявки на конкурс, а претендентів обирають саме так, ще приймають до 30 червня.