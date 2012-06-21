У межах Державної програми «Доступні кредити 5–7–9%» уповноважені банки минулого тижня видали 178 нових кредитів на загальну суму 381 мільйон гривень. «Щотижня кількість виданих позик зростає, а це свідчить, що і банки-партнери, і підприємці відпрацювали все необхідне для участі в програмі «Доступні кредити 5–7–9%. Цього тижня також є перший кредит на поповнення обігових коштів», — коментує перебіг програми міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Урядовець мав на увазі видачу першого кредиту на поповнення обігових коштів у межах антикризового пакета, яким було доповнено програму «Доступні кредити 5–7–9%». Сума позики становила один мільйон гривень, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Загалом станом на 30 червня 2020 року видано 899 кредитів на загальну суму 810,401 млн гривень. Отримати кредити можна вже в шістнадцяти банках країни.