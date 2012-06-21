Укргазбанк уже підписав із клієнтами кілька десятків кредитних угод за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%», ініційованою Президентом України та Кабінетом Міністрів для широкої підтримки проєктів українських мікро- та малих підприємств. Про це Володимира Зеленського повідомили в головному офісі ПАТ АБ «Укргазбанк» під час ознайомлення глави держави з початком роботи цієї фінансової програми. Представники державної фінустанови як однієї з банків-партнерів програми розповіли Президентові про високий попит на таке доступне кредитування серед підприємців.
Володимир Зеленський поспілкувався з тими, хто зацікавився програмою «Доступні кредити 5—7—9%». Підприємець Володимир Іщенко розповів Президентові, що займається оптовою торгівлею деревиною, будматеріалами і санітарно-технічним обладнанням. Він звернувся до банку по позику 320 тисяч гривень, щоб придбати спеціальне устаткування для переробки відходів деревини на тріску. «Виробництво вже давно чекає кредитів. 5—7—9% — це нормальна ставка. У людей поки що немає довіри до банківської системи. Мабуть, це сталося після деяких подій за попередньої влади. Хотілося б, щоб люди повірили й понесли гроші у банки», — зазначив Володимир Іщенко.
Підприємець Олексій Нестеренко лише подавав документи на отримання кредиту. Він розповів главі держави, що йому потрібен кредит на мільйон гривень, щоб придбати комп’ютерну техніку на відкриття школи робототехніки для дітей. «Нам потрібні робочі місця. А у вашому випадку — креативні робочі місця», — зауважив Володимир Зеленський, спілкуючись із підприємцем.
Президент заявив про можливість розширення програми кредитування мікро- та малих підприємств у майбутньому. «5—7—9% — це не на місяць, не на рік, а на п’ять років. П’ять років працюватиме програма. А потім побачимо, залежно від кількості клієнтів розширюватимемо її», — цитує слова Володимира Зеленського Офіс Президента.
Надання трьох можливих ставок 5%, 7 або 9% за кредитами залежить від розміру бізнесу й терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менш ніж до 5% річних.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»