Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як розповів під час координаційної наради в облдержадміністрації начальник управління охорони здоров’я Михайло Лобас, Черкащина одержала останній цьогорічний транш субвенції з державного місцевим бюджетам, у сумі 2,6 млн. грн, на реалізацію урядової програми «Доступні ліки».
Загалом держава передбачила на нинішній рік майже 32 млн. грн. До участі в програмі залучено 240 аптечних закладів області.
Протягом нинішнього року в області лікарі виписали понад 650 тисяч рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів 300 тисячам пацієнтів. В обласному управлінні охорони здоров’я вважають, що справилися з покладеними на них завданнями стосовно реалізації програми «Доступні ліки» медичні установи Городищенського, Жашківського, Звенигородського, Кам’янського, Катеринопільського, Лисянського, Монастирищенського, Уманського, Черкаського та Чорнобаївського районів.
Водночас, як зауважив Михайло Віталійович, на І квартал 2019 року проведено розподіл субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів між бюджетами міст, районів та об’єднаних територіальних громад у сумі 7,9 млн. грн. Відтак уже з нового року кожен пацієнт, який звернеться до аптечного закладу з рецептом лікаря, матиме змогу отримати лікарські засоби у межах діючої програми. Утім, аби відпуск медпрепаратів з січня був безперебійним, райдержадміністраціям та міським радам необхідно до кінця року переукласти угоди з аптечними закладами.