У програму «Доступні ліки» у 2018 році включать ліки від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та для здоров’я матері і дитини під час вагітності.
Про це йдеться в проекті постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Рішенням Міністерства, за рекомендацією національних та міжнародних експертів до програми планується додати для забезпечення хворих по трьох нових нозологіях 9 МНН: для лікування виразки і хронічних гастроентерологічних патологій, депресивних станів та анемії вагітних у першому триместрі.
За попередніми підрахунками спеціалістів, внесення цих захворювань до програми коштуватиме бюджету близько 300 млн грн. Також у проекті постанови передбачено додати ще по одній діючій речовині для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та діабетом ІІ типу —«Лозартан» і «Глібенкламід».
За даними Центру медичної статистики МОЗ, кожен шостий українець страждає на захворювання органів травлення. Понад 850 тисяч громадян у 2016 році мали виразку шлунку або 12-палої кишки.
За результатами дослідження експертів Міжнародного медичного корпусу, 4 з 10 основних причин інвалідності в світі спричинені розладами психічного здоров’я. До 2030 року депресія стане третьою найбільш поширеною хворобою в країнах з низьким доходом і другою — з середнім.
Анемія при вагітності — це, перш за все, ризик здорового розвитку дитини. Недостатня кількість еритроцитів та заліза в жіночому організмі може спричинити передчасні пологи, недоношування, дострокове відшарування плаценти, родову кровотечу, тощо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Доступні ліки»: препаратів збільшили до 199 найменувань
Дані Центру медичної статистики МОЗ свідчать про те, що кожна четверта вагітна жінка страждає на анемію. У 2016 році понад 98 тисячам майбутніх матерів було діагностовано цю патологію.
Урядова програма «Доступні ліки» діє з квітня 2017 року. Мільйони українців по всій країні вже скористалися програмою та отримали життєво необхідні ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.