Ціни на препарати, що входять до урядової програми «Доступні ліки», зменшилися в середньому на 15-20%.
Про це в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповів заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.
«Окрім відшкодування на ці групи препаратів, працює реферування цін — така собі м’яка форма регулювання ринку. Виробники, котрі адекватно оцінюють програму й готові за референтними цінами брати в ній учать, безумовно, знижують ціну», – сказав він.
Якщо виробник бере участь у проекті, це означає, що обсяги його препаратів, які буде реалізовано на ринку, збільшаться. І хоч ціну на препарати він знизить, більший прибуток отримає саме завдяки обсягам. Передовсім, за словами Романа Ілика, люди цікавляться тими препаратами, котрі можна взяти безоплатно або з невеликою доплатою. Якщо ж пацієнт звик до певного брендового препарату, в нього завжди буде змога купити ліки за власний кошт. Але якщо ліки до програми не входять, попит на них меншає чи залишається на тому ж рівні. Фармпромисловість це розуміє, і тому кількість виробників, що ввійшла до проекту другою хвилею, збільшилася. Нині їх уже 43, препаратів — 198.
Крім того, посадовець пояснив, як працює реферування й чаму саме воно регулює ціни: вартість препаратів 5 сусідніх європейських країнах – Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині й Латвії – порівняюється й відтак встановлюється як гранична.
«Бачимо, яка середня ціна на ці ліки, звертаємося до фармацевтів і кажемо: якщо ви готові торгувати в Україні за такими або нижчими цінами — запрошуємо до нашої урядової програми. Бо якщо в цих країнах ті самі ліки вигідно продавати за такою ціною, то чому не вигідно в Україні, де відсоток ВВП на душу населення не більший, ніж у Латвії чи Польщі?» В цьому – відповідь на запитання, чому одні препарати в «Доступних ліках» є, а інших немає. Передовсім це залежить від готовності самого виробника продавати їх за такими самими цінами, як і в сусідніх з нами країнах», – сказав Роман Ілик.