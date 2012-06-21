Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Майже 170 тисяч жителів Рівненщини скористалися урядовою програмою «Доступні ліки» від початку року. Перелік препаратів та аптек, які працюють у програмі, щоразу розширюється.
Сьогодні це 261 препарат від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. 59 із них можна отримати безоплатно, решту – з незначною доплатою за рецептом лікаря.
«Найбільшою популярністю програма «Доступні ліки» користується у Дубенському, Березнівському, Володимирецькому, Здолбунівському та Сарненському районах. Тут сповна використовують передбачені кошти. Скажімо, в Березнівському районі їх уже використано 60%. Тут медики активно працюють у найвіддаленіших селах, тож із часу дії програми в районі навіть знизився рівень серцево-судинних захворювань», – розповіла заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук - Кривко.
Втім, така ситуація не скрізь. Так, в обласному центрі та Рокитнівському районі лише на 40% скористалися державною субвенцією на життєво необхідні препарати, у Рівненському – лише на 20%.
Кошти місцеві бюджети отримують щомісяця, загалом же на «Доступні ліки» для Рівненщини цього року виділено майже 30 мільйонів.
«Тому на найближчій сесії обласної ради хочемо зробити перерозподіл державної субвенції. Тим районам, де люди активніше користуються програмою, як – от Здолбунівський, додамо звідти, де є залишок», – зазначила Світлана Богатирчук - Кривко.
Право на «Доступні ліки» має кожен, хто хворіє на діабет другого типу, бронхіальну астму чи має серцево-судинні розлади. У правильно виписаному рецепті лікар зазначає діючу речовину, в аптеці ж підбирають оптимальний для пацієнта препарат.
До речі, з 261 препарату програми 96 – імпортного виробництва. Щоб увійти в урядову програму, закордонні виробники навіть знижують ціни. Це відбувається завдяки новому механізму ціноутворення, який від початку року запровадив уряд. І якщо загалом в Україні ціни на препарати зростають, то «Доступні ліки», навпаки, дешевшають: нині їх вартість знизилася вже на 7%.