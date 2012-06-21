У Старобільську та Сєвєродонецьку рятувальники ДСНС здійснюють санітарну обробку вулиць, автодоріг, автобусних зупинок, інших місць масового скупчення людей за допомогою пожежних автомобілів, які розпилюють антисептичну рідину. Такі ж дезинфекційні заходи проводять у Марківці. А ось у Сватовому у найбагатолюдніших місцях, на вулицях з'явилися бар'єри для дезинфекції взуття перехожих.
«Використовуйте усі можливості для того, щоб хвороба не прийшла в місто і до наших осель. Зайдіть і продезинфікуйте підошви взуття ось в таких дизбар'єрах»,— закликає на своїй сторінці у фейсбук перший заступник Сватівського міського голови Людмила Жаданова.
Щоправда, лікарі сумніваються в ефективності такого нововведення, бо зазвичай подібні бар'єри застосовуються при карантинах, коли людина або транспортний засіб перетинає кордон зони зараження і потрапляє в незаражене середовище. Хоча сватівчани відзначають, що встановлення бар'єрів на вулиці все ж має психологічний ефект: це красномовно нагадує про те, наскільки серйозною є ситуація і треба використовувати усі можливості, щоб уберегтися від коронавірусу.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»