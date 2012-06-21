Зустріч із колишніми лідерами країн Балтійсько-Чорноморського регіону, які наприкінці тижня брали участь у IV Балтійсько-Чорноморському форумі «Солідарна безпека країн Балтійсько-Чорноморського регіону як консенсусна стратегія для великої Європи», провів Президент Петро Порошенко.
На форумі, організованому Національним інститутом стратегічних досліджень, Україну представляли Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, Білорусь — Станіслав Шушкевич, Болгарію — Петар Стоянов, Литву — Вітаутас Ландсбергіс, Латвію — Валдіс Затлерс, Молдову — Петру Лучинський, Польщу — Александр Кваснєвський. Президентом форуму його учасники обрали Геннадія Бурбуліса.
Глава Української держави відзначив принципову позицію лідерів країн Балтії та Чорноморського регіону в підтримці територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України. Президент особливо наголосив на важливості забезпечення солідарності всього світу з Україною та підтримки нашої держави, повідомляє департамент прес-служби АП.
Давні знайомі обговорили проблеми регіональної та глобальної безпеки й акцентували на неприпустимості порушення норм міжнародного права. Співрозмовники наголосили на необхідності підвищення ефективності механізмів забезпечення безпеки в світі і Європі, зокрема передбачених Статутом ООН і програмними документами ОБСЄ.
Під час жвавої зацікавленої розмови досвідчені політики обговорили безпекові питання у Балтійсько-Чорноморському регіоні, зокрема спроби дестабілізації ситуації. Глава Української держави підкреслив, що мета Росії полягає у дестабілізації не лише України, а й регіону загалом.
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