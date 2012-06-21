У селі Угля Тячівського району Закарпаття відкрили дільничну лікарню. Це не привернуло б такої великої уваги, якби не одна обставина: заклад охорони здоров’я будували цілих 37 років! Будівельні роботи розпочинали чотири рази і щоразу заморожували з однієї причини: брак коштів. Врятувало споруду від руйнації те, що цегляну коробку 1981 року накрили дахом.
Доведена до повної готовності будова, у відкритті якої взяли участь обласна влада, керівники району, розрахована на обслуговування 17-тисячної людності сіл Угля, Велика Уголька, Колодне та Кричево. Відтепер їм не треба буде долати десятки кілометрів до райлікарні.
— Тячівський район найбільший в Україні за чисельністю населення серед сільських, має найкращі показники приросту населення в області. Він давно потребував цього закладу, — сказав голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. — Тож держава зробила все, щоб села в гірській глибинці після стількох років очікування нарешті отримали сучасний заклад охорони здоров’я. Ми й надалі здаватимемо в експлуатацію соціальні заклади, зокрема довгобуди, які простоювали десятиліттями. І не лише на Тячівщини — в усій області.
Уже в день відкриття лікарня прийняла перших пацієнтів.