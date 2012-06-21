Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Як і скрізь, на Полтавщині вистачає об’єктів соціального призначення, які тривалий час будують або реконструюють, але, як мовиться, віз і досі там. Тому, що не вистачає фінансів. І виходить, що марнуються кошти, потерпає якість будівництва.
У Кабінеті Міністрів України на це зважили, й вирішили навести порядок у цьому питанні.
Нещодавно Полтавська облдержадміністрація отримала звідти список таких об’єктів, на які вже витрачені кошти, і які місцевій владі пропонується добудувати на умовах співфінансування.
Всього таких об’єктів визначили 15, вони знаходяться у 10 райцентрах та 3 районах.
Рівень їх готовності – різний, однак усі вони мають бути завершеними у 2020 році. Запланований обсяг фінансування проєктів із державного бюджету – 118 мільйонів гривень, із обласного та місцевих – 82,5 мільйона.