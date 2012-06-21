Ключі від квартир вручено 18 дітям-сиротам на Луганщині. Житло придбано за рахунок коштів державного бюджету.
«Державну субвенцію на придбання житла та дитячих будинків сімейного типу Луганщина використала на 99%. Ми застосували новий підхід, зокрема перед купівлею радилися з майбутніми власниками. Будьте гідними громадянами своєї країни й любіть Україну!» — наголосив виконувач обов’язків голови Луганської ОДА Сергій Філь під час урочистостей.
Ключі від будинку одержала сім’я Печених, яка виховує шестеро дітей. Ще у 2014 році для них планували створити дитячий будинок сімейного типу в Первомайську, проте воєнна агресія проти нашої країни стала на заваді цим планам.
Робота із забезпечення дітей-сиріт житлом триває: будують два дитячі будинки сімейного типу в Біловодському та Новопсковському районах.
для «Урядового кур’єра»