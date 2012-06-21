Привітання із 107-річчям приймала днями найстарша жителька Біловодської громади Феоктиста Дейнеко. «Довгожителі — це жива історія нашого краю. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, радості та ще довгих років життя в такому оптимістичному настрої», — звернувся до іменинниці секретар Біловодської селищної ради Віктор Кучеров. А колектив «Супутник» народного хору ветеранів війни та праці районного будинку культури співав для Феоктисти Яківни радісні пісні.
Як повідомляє пресслужба Біловодської ОТГ, довгожителька щиро подякувала гостям за привітання і запросила на наступний день народження.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»