В Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 23 випадки; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 8 випадків; Донецька область — 6 випадків; Житомирська область — 5 випадків; Закарпатська область — 1 випадок; Запорізька область — 11 випадків; Івано-Франківська область — 41 випадок; Кіровоградська область — 4 випадки; м. Київ — 102 випадки; Київська область — 49 випадків; Львівська область — 6 випадків; Луганська область — 2 випадки; Одеська область — 8 випадків; Полтавська область — 1 випадок; Рівненська область — 11 випадків; Сумська область — 9 випадків; Тернопільська область — 60 випадків; Харківська область — 1 випадок; Херсонська область — 1 випадок; Хмельницька область — 2 випадки; Чернівецька область — 75 випадків; Черкаська область — 50 випадків;
Чернігівська область — 2 випадки.
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