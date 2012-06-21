«Є перша маленька перемога. Позитивна динаміка в рейтингах таких агентств — показник довіри до країни, а це змога залучати більше інвестицій. Як внутрішніх, так і зовнішніх. Наша мета — довгострокове дешеве кредитування та менша вартість капіталів», — так Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував підвищення топовим міжнародним агентством Fitch Rating довгострокового та короткострокового кредитного рейтингу (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- до B та поліпшення прогнозу зі стабільного на позитивний.
Fitch, як інформує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, зазначає, що єдність нової молодої команди Президента, Верховної Ради й Кабміну щодо впровадження складних і необхідних реформ — одна з причин поліпшення позицій в рейтингу. Fitch прогнозує подальші позитивні зрушення в кредитоспроможності держави, зважаючи на очікування в продовженні макроекономічної політики й зобов’язання уряду проводити структурні реформи і взаємодіяти з міжнародними фінансовими організаціями.