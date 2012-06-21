«Спільними зусиллями шляхом упровадження гуманітарних ініціатив на території Донецької та Луганської областей нам вдалося за досить короткий час значно підвищити рівень довіри місцевих жителів до військових як державної інституції. Це важливий чинник в умовах гібридної війни, яку ведуть проти України», — заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Від травня 2018 року в межах стратегічної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» до 28 медичних та геріатричних закладів, лікарень, амбулаторій, будинків інвалідів Донецької та Луганської областей передано медичне обладнання, меблі, ортези, гігієнічні засоби, одяг для лікарів, інвалідні візки та інші необхідні лікарям та хворим речі на суму до 13 мільйонів гривень, повідомляє УНІАН.
Днями за цією гуманітарною ініціативою до чотирьох військових мобільних госпіталів у містах Маріуполь, Часів Яр, Покровськ, Сєверодонецьк передано гуманітарну допомогу медичного призначення на загальну суму 835 тисяч гривень.