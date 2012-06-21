Незвичайну за характером справу розглядатимуть в одному із судів на Закарпатті. Міжгірський відділ Хустської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо жителя цього району через жорстоке поводження з конем, яке призвело до загибелі тварини. Цей злочин передбачено ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування встановило, що житель Міжгір’я, який перевозив конем цегляні блоки, щосили бив коня дерев’яною палицею. Кінь, який перебував у запряжці і не міг утекти, упав на передні ноги. Згодом спробувавши звестися на ноги, скотився в рів, де наштрикнувся на товсту гілку. Травмувавшись, загинув на місці. За жорстоке поводження з конем, що призвело до його загибелі, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді арешту до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.
Ця нечувана жорстокість могла б залишитися без покарання, якби небайдужий перехожий не зафіксував жорстоке побиття тварини на свій гаджет і не розмістив відео в соціальній мережі. Дикістю перейнялися правоохоронці, які й довели справу до суду.
До слова, це вже не перший випадок, коли через соціальні мережі вдається покарати мучителів тварин. Недавно схожа ситуація трапилася на Рахівщині, де власник коня кількасот метрів тягнув його за собою на мотузці трактором, завдавши тварині численних ран. Тоді обійшлося запевненнями винуватця, що наруги над конем більше не вчинятиме.