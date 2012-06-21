Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями виконком Канівської міської ради затвердив порядок виплати щомісячної стипендії жителям об’єднаної територіальної громади міста особам, яким виповнилося 100 і більше років. Стосується воно жителів міста Канів та села Яблунів, яке входить до міської об’єднаної громади.
Уже близько десяти років у Каневі не було довгожителів. Але недавно столітній ювілей відзначила Катерина Дубініна. Її вітали численні гості, які побажали ювілярці міцного здоров’я та благополуччя, вручили квіти й подарунки. Одним із подарунків було рішення міськвиконкому виплачувати Катерині Степанівні щомісяця стипендію в розмірі 500 гривень.
Відтепер відповідні стипендії одержуватимуть усі жителі міської об’єднаної територіальної громади, яким виповниться 100 років. У ході розгляду питання на засіданні виконкому йшлося й про можливість перегляду сум інших виплат та стипендій із міського бюджету, оскільки вони вже не відповідають соціальним потребам.