Державна продовольчо-зернова корпорація України збільшила обсяги реалізації готової продукції на внутрішній ринок: за липень — жовтень цього маркетингового року продано 24,4 тисячі тонн продукції переробки, що майже вдвічі перевищує аналогічний показник попереднього сезону. Про це з посиланням на в.о. голови правління ПАТ «ДПЗКУ» Дмитра Гавриша повідомляє прес-служба корпорації.
«Один з чинників, які позитивно вплинули на зростання попиту, — реалізація проекту постачання продукції на умовах CPT (Інкотермс 2010), тобто відвантаження безпосередньо на склад покупця», — каже керівник корпорації.
Нині близько 80% контрагентів ДПЗКУ на внутрішньому ринку — це виробники готової продукції (макаронні фабрики, хлібозаводи, пекарні), що забезпечують корпорації можливість пропонувати кожному з них індивідуальні умови якості продукції, гнучку цінову політику й мінімізувати власні фінансові ризики.
За словами Дмитра Гавриша, цього року корпорація планує збільшити обсяги реалізації власної продукції переробки на 10%.
Найбільший зернотрейдер державного сектору економіки ДПЗКУ утримує високі позиції з експорту борошномельної продукції. Так, за перші чотири місяці 2017/2018 маркетингового року на зовнішні ринки було поставлено 9,5 тисячі тонн пшеничного борошна та 7,2 тисячі тонн гранульованих висівок. Корпорація постійно працює над розширенням географії постачання і відвантажує борошно до Анголи, Китаю, ОАЕ, Саудівської Аравії, Сомалі. Основні споживачі гранульованих висівок — Туреччина, Єгипет і Марокко. ДПЗКУ активно працює над модернізацією виробничих потужностей власних філій — вкладено понад 100 мільйонів гривень. Це сприяє нарощуванню обсягів заготівлі, переробки та експорту зернових.
Відділ економіки та державного управління
«Урядового кур’єра»