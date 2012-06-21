«Дракон і Тигр» зустріли Мишу
СВЯТО. Команда сєверодонецького клубу східних бойових та оздоровчих систем узяла участь у дні українсько-китайського культурного діалогу, а також святкуванні нового року за східним календарем, що відбулися в Полтавській гімназії №33. Для участі в цих заходах хлопців запросили організатори — представники Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету.
Завдяки директорові Інституту Конфуція КНЛУ професорові Ши Яцзюню для гімназистів і гостей було організовано майстер-класи з каліграфії та образотворчого мистецтва. Але найбільше враження на всіх справила гала-програма до святкування китайського нового року.
Як ідеться на сайті сєверодонецького клубу східних бойових та оздоровчих систем, команда з міста хіміків зуміла здивувати китайських фахівців навичками. Підлітки не тільки успішно тренуються, а й дистанційно вивчають китайську мову в Інституті Конфуція. Сєверодонеччани зважилися продемонструвати гостям свята свої навички в китайському бойовому мистецтві школи гун-фу «Дракон і Тигр». Як нагороду команда привезла до рідного міста китайський ієрогліф, подарований на щастя.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»