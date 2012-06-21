Нарешті настав Новий рік і за місячним східним календарем. Згідно з китайським літочисленням це 4716 рік — Жовтого Земляного Собаки. Вже кілька років поспіль нагоду відсвяткувати народження нового разом з Піднебесною мають львів’яни та гості міста.
Як повідомляє портал zaxid.net, на площі перед Львівською оперою знайшов собі зручне місце символ — року — червоно-золотистий пес. Львівський художник Богдан Мандзій майстрував триметрову фігуру впродовж трьох тижнів.
«Матеріал — дерево. Це тепло і гармонія, оскільки нас зустрічає весна. Червоний і золотий колір – це символи єдності України й Китаю, які символізують багатство і добробут наших народів», — пояснив митець.
А неповторного колориту святові додала яскрава хода драконів. У Китаї дракона не лише шанують, а й поклоняються йому як творцеві, силі й щастю. Тим часом на площі Ринок ярмаркують: охочі мають змогу спробувати традиційні страви китайського святкового столу. Зазвичай, це риба, м’ясо, овочі, креветки та обов’язково — золоті пельмені.
Зорганізувала святкування у Львові Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» за підтримки посольства КНР в Україні та Міністерства культури цієї країни.