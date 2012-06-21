Археологи виявили в Саудівській Аравії найдавніші відомі наскельні зображення собак, вік яких оцінюється у сім-вісім тисяч років, повідомляється в Journal of Anthropological Archaeology.
Всього було виявлено 359 зображень собак. Деякі з них зображають тварин на полюванні, що кидаються на газелей і кіз. Поруч з собаками знаходяться зображення людей зі зброєю, наприклад з луком і стрілами в руках.
Всього дослідники виявили сім тисяч наскельних малюнків із зображенням людей і тварин. Собаки на малюнках нагадують сучасних ханаанських собак. Крім того, собаки на малюнках мають індивідуальні риси – різне забарвлення, плями і крапки на шкірі, положення хвоста. У самців промальовані геніталії.
Раніше вчені пояснили дружбу собаки і людини. На думку вчених, дружба між людиною і собакою біологічно дуже схожа на взаємини матері і дитини. Фактично в обох випадках головну роль грає «гормон любові» окситоцин.