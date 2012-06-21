Археологи виявили в Саудівській Аравії найдавніші відомі наскельні зображення собак, вік яких оцінюється у сім-вісім тисяч років, повідомляється в Journal of Anthropological Archaeology.

Панель пошкоджено у центрі водою. У правій частині панелі зображено мисливця з 13 собаками, ліва частина панелі зображає мисливця з вісьмома собаками.

Всього було виявлено 359 зображень собак. Деякі з них зображають тварин на полюванні, що кидаються на газелей і кіз. Поруч з собаками знаходяться зображення людей зі зброєю, наприклад з луком і стрілами в руках.

Ханаанські собаки з типовими характеристиками: колючі вуха і завиті хвости. Обидві собаки також мають біле забарвлення на грудях і місце на плечі ("галочка"). На лівій гравюрі показано собаку з «галочкою» плеча, а справа – собака з білою латкою на грудях.

Всього дослідники виявили сім тисяч наскельних малюнків із зображенням людей і тварин. Собаки на малюнках нагадують сучасних ханаанських собак. Крім того, собаки на малюнках мають індивідуальні риси – різне забарвлення, плями і крапки на шкірі, положення хвоста. У самців промальовані геніталії.
Раніше вчені пояснили дружбу собаки і людини. На думку вчених, дружба між людиною і собакою біологічно дуже схожа на взаємини матері і дитини. Фактично в обох випадках головну роль грає «гормон любові» окситоцин.

На фото зображено двох гірських козлів - ібексів (у центрі і ліворуч), на яких напали вісім собак. Один з них, на думку вчених, тримається прив'язкою. Третього івекса (праворуч) додали до сцени полювання пізніше.

На трьох газелей полюють четверо собак.

Мисливська фреска з левом та двома собаками (ще п'ять собак проглядаються позаду лева, їх не видно на фотографії).

 