Вчені стверджують, що гігантські звірі, які бродили Південно-Східною Азією 100 тисяч років тому разом з нашими стародавніми людськими предками, були вбиті зміною клімату. Слони розміром з двоповерховий автобус, найбільша мавпа з будь-коли існуючих, а також Homo erectus вимерли через втрату пасовищ, викликаної зміною клімату.

Грунтуючись на хімічних аналізів зубів сучасних і викопних ссавців, дослідники змогли реконструювати, що їли тварини, які давно жили на Землі, а також кліматичні умови в той далекий час.



Приблизно за мільйон років клімат змінився з тропічних лісів на луки, що дозволило пасовищним тваринам спочатку процвітати, а потім знову повернувся в тропічні ліси. Їм тоді доводилося конкурувати вже не тільки з дрібнішими істотами, а й з сучасними Homo Sapiens, краще пристосованими для такого життя.



Дослідження, зроблене вченими Університету Гріффіта в Брісбені, допомагає оцінити наслідки глобального потепління для великих тварин, що живуть зараз. За словами фахівців, горили, леви, тигри, носороги й інші великі наземні звірі будуть втрачені назавжди, якщо викиди вуглецю не будуть скорочені.



У рамках дослідження дослідники зібрали дані про стабільні ізотопи для ділянок плейстоцену – останні 2,6 мільйона років – по зубах і інших скам'янілостях. Вчені також оприлюднили понад 250 нових вимірів сучасних ссавців Південно-Східної Азії, які представляють види, які раніше ніколи не вивчалися подібним чином.



Команда виявила, що тропічні ліси переважали на території від сучасної Мьянми до Індонезії на початку плейстоцену. Там тоді було дуже багате співтовариство ссавців, причому повно гігантів. Протягом плейстоцену тропічні ліси почали поступатися місцем пасовищам, підтримуючи багате співтовариство пасовищних тварин. На них полювали наші ранні людські предки, що дозволило їм процвітати, а різка зміна екосистеми пасовищ стала благом для деяких видів.



Близько 100 тисяч років тому тропіки почали повертатися, відтісняючи при цьому луки. А разом з цим відбулося відновлення класичної фауни тропічних лісів, які сьогодні є екологічними зірками регіону. Вчені стверджують, що втрата стародавньої мегафауни Південно-Східної Азії корелювала з втратою середовища цих саван. Саме так стародавні людські види, які жили там, такі як Homo erectus, не змогли адаптуватися до повторного відновлення лісів і це могло бути однією з причин їх зникнення.



Як вважають вчені, ймовірно, тільки Homo sapiens володіли необхідними навичками для успішної експлуатації і процвітання в середовищі тропічних лісів. Всі інші види гомінін, мабуть, були не здатні адаптуватися до цих динамічних, екстремальних умов.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»