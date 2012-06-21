Дослідники знайшли копію старовинного манускрипта. Це сталося під час подорожі групи археологів з Університетів Парижа і Сорбонни на чолі з французьким єгиптологом П'єром Талієм. Древній журнал знаходився в печері Ваді-ель-Жарден. Текст написаний з використанням ієрогліфів. Лінгвісти розшифрували старовинний щоденник, який розкрив таємницю будівництва Великої піраміди Гізи. Виявляється, за реалізацію проекту відповідав Мерер. У своєму щоденнику він пояснював, як йшло будівництво.
Вапнякові блоки раби переміщали на відстань 25 кілометрів уздовж річки Ніл. Доставка кожного каменю займала один день. Археологи доводять, що команда Мерера змінювала ландшафт. Вони зробили гігантські греблі для відведення води Нілу і направили потоки через штучні канали до піраміди. Вчені вважають доведеним, що загадкові споруди в Єгипет створені людьми, а не прибульцями.
Стародавні жителі Землі переміщали гігантські блоки по воді. Попередньо вони виривали канали. Таким чином будівельний матеріал доставлявся до Великої піраміди. Для здійснення проекту привертали велику кількість рабів.
Інспектор Мерер відповідав за доставку вапнякових блоків з Тури до піраміді Хеопса. Це стало відомо після знаходження щоденника. Папіруси Мерера дуже важливі для науки, оскільки вони пояснюють, як жили працівники за часів фараонів.
Виявляється, кожна команда складалася з 40 осіб. Така кількість людей набиралося з урахуванням необхідних їм продуктів харчування. Транспортували камені двома видами кораблів. Вчені не знають, протягом якого періоду стародавні єгиптяни користувалися водами Нілу для перевезення будматеріалів. Вони припускають, не менше п'яти місяців на рік.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»