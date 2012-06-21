Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Древній і водночас завжди юний Острог на Рівненщині відзначив своє 920-річчя. Щоправда, свято відбувалося переважно в он-лайн формат, втім, було цікаво.
Історична виставка «Острог — Україні», яку підготували в Державному історико-архітектурному заповіднику, в одному з парків міста сфокусувала увагу на 10-ти історичних особистостях та явищах, якими Україна завдячує Острогу. Це і перша згадка про місто в 1100 році в Іпатіївському літописі, і Магдебурзьке право, яке мало місто, і ХІV-ХVII століття, коли воно було резиденцією роду князів Острозьких та досягло апогею в своєму розвитку. І, звісно ж, створення в 1576 році школи вищого типу східнослов’янських народів. Окрім родини Острозьких, до її створення були причетні такі видатні особистості, як Іван Федоров, Кирило Лукарис, Герасим та Мелетій Смотрицькі, Петро Конашевич-Сагайдачний. Місто відвідували Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Михайло Костомаров, Михайло Коцюбинський.
Правонаступником цієї вищої школи в незалежній Україні став тепер уже Національний університет «Острозька академія», який від початку його відродження очолює Герой України професор Ігор Пасічник. Академія — візитівка та окраса сьогоднішнього Острога, що став знаним на весь світ студентським містечком. Загалом тут багато пам’ятників архітектури, храмів різних конфесій, музеїв.
«Та головною цінністю міста є небайдужі до власної історії острожачи, які водночас упевнено дивляться в майбутнє, — каже міський голова Острога Олександр Шикер. — Саме тому ми вирішили записати відео спогади наших людей «Чому я обрав Острог?», організували флеш-моб «Острожани у вишиванках», свої відеовітання нам надіслали мери міст-побратимів Берунь, Сандомир та Гнєв із Польщі та Моравський Берунь із Чехії».
А в храмах міста відбувся подячний молебень за мир в Україні та розвиток місцевої громади. До речі, відповідно до перспективного плану, який нещодавно затвердив Кабінет міністрів, у районі передбачено створення однієї потужної громади з центром в Острозі.