Американський дослідник Гері Паркер, який захоплюється таємницями єгипетських пірамід, на днях заявив, що йому вдалося виявити древнє послання інопланетної цивілізації, залишене біля піраміди Хеопса.
Вивчаючи супутникові знімки будови піраміди, вчений помітив величезний напис на івриті, розміщений на землі на цій місцевості. За словами Паркера, всього йому вдалося помітити три написи. Перший напис свідчив про те, що він був залишений «творцем всього сущого», в другому зазначалося, що мова йде про «повелителя спіднього світу», у третьому містився заклик чекати прибуття «Бога». Дослідник упевнений, що величезні написи, які видно лише з висоти пташиного польоту, могли бути залишені лише високорозвиненими істотами, якими не були стародавні єгиптяни, повідомляє eizvestia.com/uk/news-ukr з посиланням на Експрес.
На його думку, інопланетна цивілізація допомогла місцевим жителям побудувати піраміди і залишила послання для майбутніх поколінь. Зі своєю теорією Паркер виступив на одній з американських радіостанцій, заявивши, що після розшифрування послання до нього з’явився один з прибульців, який передрік візит інопланетян, намічений на 26 липня 2022 року на Храмовій горі в Єрусалимі. До речі, ведучі та слухачі до заяви спікера поставилися скептично і не повірили вйого слова.