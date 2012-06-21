Розкопки, які проводились для вивчення залишків 2100-річного портового міста, існуючих в пакистанській провінції Сінд, дозволили археологам виявити руїни древньої майстерні, де, судячи з безлічі фрагментів слонової кістки, робили предмети розкоші. За даними UKURIER.GOV.UA, йдеться про найбільшу древню майстерню розкоші.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені з’ясували причину загибелі одного з перших людських поселень на Землі
Вчені з Університету Болоньї (Італія), які натрапили на давню майстерню в Пакистані, кажуть, що тут робилися вироби зі слонової кістки. У давнину предмети з цього матеріалу були надзвичайно цінними.
«Це найбільша майстерня будь-коли знайдена в ісламському світі. Вивчаючи руїни древніх цехів, ми знайшли приблизно 40 кілограмів фрагментів слонової кістки. Судячи з кількості відходів виробництва, в майстерні працювало багато людей. Ми не сумніваємося, що це найбільша майстерня розкоші стародавнього світу», – розповідають вчені, додаючи, що стародавні цехи працювали щонайменше вісім століть тому.
Готових виробів зі слонової кістки, як підкреслюють археологи, в майстерні не збереглося, але відходи виробництва залишилися у великій кількості. Цікаво, що унікальний древній об'єкт був виявлений при розкопках на місці, яке вчені почали вивчати приблизно 100 років тому. Майстерню знайшли біля мечеті Бханбхора – це одна з найдавніших мечетей Пакистану.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", 1500-річну стрілу вікінгів виявили після танення стародавнього льодовика в Норвегії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»