У Канаді вчені знайшли рештки риби, у якої у плавниках були пальці. Ця знахідка має для науки дуже велике значення. Хоча давно відомо, що життя зародилося в океані, і його мешканці поступово виходили на сушу. Першими були мікроби, які вийшли на сушу майже 3,2 мільярда років тому, а останніми мігрували на землю древні риби майже 360 мільйонів років тому. Вони стали хребетними тваринами, навчившись дихати киснем поза водою, і перетворивши плавники на п'ятипалі лапи.
Досі це була лише гіпотеза, яка вимагала підтверджень. Потрібно було відшукати перехідну ланку з ознаками земного і підводного життя. Непрямі дані у науки вже є. Скажімо, нині відомі дводишні риби, які дихають як легенями, так і зябрами, а також латимерії, чиї плавники за будовою скелета наближаються до лап наземних хребетних. Крім того, є викопні види, у яких у будові скелета є багато наземних рис, але їх скелети відомі лише за фрагментами.
І ось вперше вчені виявили на рідкість добре збережений кістяк риби завдовжки майже півтора метра. Її вік 360-390 мільйонів років. За допомогою томографа вчені відшукали в скелеті передпліччя, п'ястя і зап'ястя наземних хребетних. Але головне, у стародавньої риби виявилися справжнісінькі пальці з кісточками фаланг: у трьох пальців - по одній фаланзі, а у двох - по дві фаланги. Це ще зовсім маленькі пальчики, і навряд чи вони допомагали ходити по суші, а тим більше утримати усю вагу тварини. Але риба цілком могла на своїх «плавниках-лапах» стояти і ходити по мілководдю, висуваючи голову з води. На думку вчених, життя на прибережному мілководді давало суттєві переваги тим особинам, чиї плавники були хоч трохи, але схожі на лапи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»