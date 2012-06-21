Інженери Стенфордського університету розробили дрон, який вміє ходити вертикальною поверхнею.
Пристрій отримав назву SCAMP (ІStanford Climbing and Aerial Maneuvering Platform), повідомляють Cikavosti з посиланням на EEE Spectrum.
Дертися SCAMP допомагають мікроприсоски, які забезпечують зчеплення з поверхнею. Апарат має вбудовані акселерометри, і при випадковому падінні спрацьовують гвинти, які повертають його до того місця, звідки він зірвався. У майбутньому, за словами розробників, подібні безпілотники зможуть працювати протягом декількох годин і навіть днів, забезпечуючи збір інформації і передачу даних.