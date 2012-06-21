Гуманітарна ситуація на підконтрольній території Луганщини така: внаслідок бойових дій пошкоджено понад 7700 об’єктів інфраструктури, з них 7 тисяч — житловий фонд. На їхню відбудову, за попередніми підрахунками фахівців з профільних департаментів ОДА, необхідно 9 мільярдів гривень. Та проблема полягає ще й у тому, що держава не надає коштів на відновлення приватного житла.
Потребують відновлення й дорожньо-транспортна інфраструктура, інженерні мережі, соціальні об’єкти.
«Нам вдалося відновити всі соціальні об’єкти на підконтрольній території. Але маємо проблеми з відбудовою об’єктів життєдіяльності», — розповів заступник голови Луганської облдерж адміністрації Юрій Клименко під час наради за участю представників міжнародних організацій та благодійного фонду «Восток-SOS».
Житло людям допомагає відновлювати й ремонтувати лише Норвезька рада у справах біженців, основний донор якої — Європейський Союз. Лише у 2017 році за допомогою NRC здійснено ремонт 31 пошкодженого і зруйнованого будинку в прифронтових Попаснянському і Станично-Луганському районах, у Лисичанську. Ще кілька десятків домогосподарств отримали допомогу для часткового ремонту. Міжнародники організували доставку дров для 511 сімей в ізольованих прифронтових населених пунктах, які потерпають від холоду через перебитий внаслідок бойових дій газопровід. Їм надано термоізоляційні матеріали й грошову допомогу для утеплення будинків. Для сімей поблизу лінії розмежування проведено ремонт теплиць і організовано тренінги з розвитку нових умінь і навичок.
100 підприємців-початківців отримали бізнес-гранти на загальну суму майже 1000 доларів США на розвиток малого бізнесу в Луганській області.
Загалом на Луганщині реалізовано та реалізують понад 220 проектів регіонального розвитку, започаткованих за підтримки міжнародних організацій у 2016—2017 роках, на суму майже 200 мільйонів гривень. Тепер в області працюють понад 30 міжнародних організацій, найбільші донори — структури Європейського Союзу та уряд Японії.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»