Згідно з аудитом Національної служби охорони здоров’я, з більш ніж 1600 договорів, укладених службою з медзакладами по всій Україні, 984 – це лікарні, що мають дефіцит, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Це означає, що в 2020 році вони отримають коштів менше, ніж торік. Це зменшення від 10 до 50%. Йдеться про десятки мільйонів гривень щодо кожного закладу. Наслідки такого недофінансування, наприклад, для закладів екстреної медичної допомоги, це - скорочення бригад, які виїжджають на виклики, збільшення часу очікування на приїзд таких бригад до пацієнтів.
Аудит також засвідчив, що в зоні особливого ризику недофінансування галузі знаходяться протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, високоспеціалізовані медичні напрями.
Тому міністр доручив департаментам охорони здоров’я надати міністерству повну інформацію щодо планів оптимізації мереж, щодо наслідків цього – зокрема, скорочення медичних працівників. Ці дані перевірять з даними НСЗУ і виходитимуть на певні рішення.
Відділ новин