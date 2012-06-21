У низці обласних дитячих багатопрофільних лікарень обсяг фінансування скоротився й порівняно з минулим роком становить 20-50%.
Про це на онлайн-брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
«Що це означає? Для наочності: щоб знайти один мільйон гривень для кожного нашого медичного закладу, треба звільнити 15 працівників. Якщо нестача 10 мільйонів, то йдеться вже про 150 працівників. А це означає припинення ефективного надання медичної допомоги. Для прикладу, серйозна ситуація склалася у Вінницькій області, де бракує 220 мільйонів гривень», – зазначила вона.
Ще один приклад. Через зменшення фінансування обласних і спеціалізованих закладів унеможливлюється надання повноцінної кардіохірургічної допомоги.
«Обсяг фінансування, який передбачається за пакетом хірургічної допомоги не дає змоги проводити складні реконструктивні операції дітям з критичними вадами серця. Це призведе до зменшення обсягу цих операцій та зростання дитячої смертності. А в Україні надається дуже якісна допомога таким пацієнтам, і ми маємо дуже серйозне зниження дитячої смертності упродовж останніх 20 років», – підкреслила Ірина Микичак.
Вона запевнила у постійному діалозі МОЗ із регіонами. «Ми розуміємося на проблемах, знаємо де вони наростають. Наразі МОЗ аналізує кроки, які відбуваються в реформуванні. Ми цінуємо успіхи першого етапу реформи, але змушені коригувати ситуацію з другим етапом, виправляючи помилки, аби пацієнти отримували якісну допомогу й не докуповували ліки та не шукали лікування за кордоном, щоб кожен медик мав гідну платню за свою працю», – каже заступниця міністра.
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