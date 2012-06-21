«Загалом усі етапи пом’якшення, а їх чотири, розраховувалися з розрахунку десяти днів, бо за цей термін на основі аналізу можна чітко визначити готовність переходу до наступного етапу», – повідомив під час традиційного онлайн брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
А про пом’якшення карантину з 22 травня йдеться, виходячи з сьогоднішньої ситуації.
Так, якщо таки буде можливим другий етап пом’якшення, буде надано дозвіл на: проведення спортивних змагань, але без глядачів; відкриття готелів, окрім хостелів і без функціонування ресторанів та спортивних залів; проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів; роботу громадського транспорту й дошкільних навчальних закладів. Уряд на найближчому засіданні має чітко визначити, що всі заходи, які буде дозволено, можливі лише за дотримання протиепідемічних правил (носіння масок, соціальна дистанція, дезінфекція рук тощо).
«Уже розроблено поетапний вихід з карантину – йдеться про чотири етапи. Пом’якшувальні заходи дуже чіткі. Їх планується ухвалити на найближчому засіданні уряду. Зокрема, йдеться про те, що кожному з чотирьох етапів відповідатимуть певні критерії (кількість нових хворих за останні сім днів на 100 тисяч населення – показник інцидентності; порівняння з попередніми семи днями; завантаженість ліжок – не більше 50%; кількість ПЛР та ІФА–тестувань на 100 тисяч населення). Усі етапи запроваджуватимуть за формулою адаптивного карантину», – зазначив Максим Степанов.
І виходячи з того, що сьогодні вперше в Україні кількість тих, хто одужав за добу, перевищила кількість нових хворих на коронавірус, міністр подякував усім українцям за дотримання встановлених протиепідемічних правил.
«Саме завдяки тому, що ви не нехтували своїм здоров’ям, здоров’ям близьких, нині є така позитивна статистика. Водночас, маємо велику кількість хворих, українці продовжують вмирати від цієї хвороби, тому й надалі слід дотримуватися правил, встановлених МОЗ, аби побороти коронавірус», – підкреслив Максим Степанов.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»