Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ передав Європейській комісії другий звіт України в межах пакета розширення ЄС 2025 року. Документ обсягом майже 800 сторінок охоплює період квітня — серпня 2025 року та містить оновлену інформацію про реформи і зміни на шляху до членства України в ЄС. Цей внесок доповнює перший звіт, поданий до Єврокомісії у квітні. Над його підготовкою працювали понад 135 державних органів.

Звіт містить докладні оновлення щодо впровадження необхідних реформ за кожним переговорним розділом шести кластерів, а також щодо прогресу виконання рекомендацій, викладених у Звіті Єврокомісії в межах пакета розширення 2024 року. Крім того, документ інтегрує підходи із протидії корупції та забезпечення гендерної рівності, а також містить оновлену статистику станом на 2025 рік.

«Другий внесок у межах пакета розширення ЄС — це не лише звіт про виконану роботу, а й свідчення нашої послідовності в реформах. Україна дедалі глибше інтегрує європейські стандарти у правову, економічну та інституційну систему навіть під час повномасштабної війни. Україна перебуває на завершальному етапі скринінгу та очікує відкриття переговорів за всіма шістьма кластерами цього року. Цей звіт — підсумок спільної кропіткої роботи понад сотні державних органів, які щоденно працюють над тим, щоб наша країна стала повноправним членом ЄС. Ми вдячні Єврокомісії та партнерам за підтримку на цьому шляху», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Восени цього року очікують на новий Звіт Європейської комісії щодо прогресу України в межах пакета розширення ЄС, повідомляє Служба віцепрем’єра.